كشفت الفنانة اللبنانية، يارا، عن سرّ عدم زواجها حتى الآن، موضحة أنها مرت بالعديد من قصص الحب والارتباط الفاشلة، نتيجة اختلاف الطباع، وعدم شعورها بالراحة.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية، ببرنامج “كل يوم جمعة”، عبر فضائيه “أون اي”، أنها تمتلك حاسة سادسة، تجعلها تميز الرجل النذل من عينيه، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، من الصعب أن يخدعها أي رجل بسهولة.

وعن مواصفات زوجها المستقبلي، قالت إنها تحب الرجل “المرتب” في مظهره والأنيق، مؤكدة أن جمال الشكل بالنسبة للرجل، لا يهمها على الإطلاق.

وأشارت إلى أنها لا تحلم بارتداء فستان الزفاف، لافتة إلى أنها من الممكن أن تتزوج دون حفل زفاف، وتستبدل الفستان بـ”الجينز”.