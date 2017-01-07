شنَّ كويتيون هجوما لاذعا على وزير العدل الكويتي، ، بعد تصريحاته “المهينة” لجميع ، التي اعتبرها دولا على الهامش بدون .

 

واطلق الناشطون، هاشتاغا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #وزير_سكوب”، صبوا فيه جام غضبهم من تصريحاته، مؤكدين على أن قوله يمثل نفسه فقط وأنه لا يفهم واقع مصر حاليا، مطالبين إياه بأن يشغل نفسه بأشياء مفيدة او يتقاعد ويجلس في البيت.

وكان وزير العدل الكويتي، فالح العزب، قال في تصريحات له بمؤتمر صحفي خلال زيارته لجامعة الخميس الماضي، إن الكويت “تعلمت الكثير” من مصر، مشيداً بدورها في ، ومؤكدا على مكانتها بين الدول دون مصر تُعتبر “دول على الهامش”، على حد تعبيره،.

 

وأضاف العزب: “أحمل لكم أيضاً رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الكويت) الذي قال لا تترد في كل ما يطلبه جميع الإخوان في جمهورية مصر العربية، فكل ما يطلبونه هو محل تقدير واحترام لدينا في دولة الكويت، وبالتالي وقعت مع زميلي وزير العدل في أول زيارتي اتفاقية شاملة ومانعة (للتعاون القضائي والقانوني).”

 

وتابع العزب: “نحن لا نجامل عندما نقول إننا في بلدنا الثاني مصر، بل نحن في بلدنا الذي زودنا بكل جوانب الحياة، الكويت والأمة العربية بأكملها بدون مصر تُعتبر دول على الهامش لا قيمة لها بدون القائد في جمهورية مصر

 