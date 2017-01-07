شنَّ ناشطون كويتيون هجوما لاذعا على وزير العدل الكويتي، فالح العزب، بعد تصريحاته “المهينة” لجميع الدول العربية، التي اعتبرها دولا على الهامش بدون مصر.

واطلق الناشطون، هاشتاغا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #وزير_سكوب”، صبوا فيه جام غضبهم من تصريحاته، مؤكدين على أن قوله يمثل نفسه فقط وأنه لا يفهم واقع مصر حاليا، مطالبين إياه بأن يشغل نفسه بأشياء مفيدة او يتقاعد ويجلس في البيت.

يبدوا ان الوزير يجهل بالسياسة و واقع مصر في هذا الوقت ! حاول انك تشغل نفسك بأشياء مفيدة

او تقاعد عن العمل وإجلس بالبيت فضل لك #وزير_سكوب — ،، آلفهد Kuw ،، (@FahadAlMuteryQ8) January 7, 2017

#وزير_سكوب

لاتمدح دولة لم تشارك فعليا بتحرير الكويت مشاركين بعدد محدود بقوة برية عند الحدود ولم يطلقو طلقة واحدة

ورئيسهم كان يقبض💰 ليتكلم 📞 — عادل المتقاعد (@73ama) January 7, 2017

المصريون تاريخياً كانوا على الهامش وإليك الدليل يا الوزير #فالح_العزب #وزير_سكوب

✍ وما لك إلا الاعتذار أو الاستقالة

pic.twitter.com/ICTfxv3kA8 — Badr_Alfasel✍ (@alfaselq) January 7, 2017

#وزير_سكوب مصر ماسرت نفسها تبيها تسرنا انتم شردان وتبون تشردونا معاكم شوف التاريخ وشوف منو اللي فتح مصر وكسرا وتعرف كوعك من بوعك — بيت القصيد (@fahadaz343) January 7, 2017

8 مليون مصري يعملون في الخليج ودائع بالمليارات في البنك المصري من الخليج نفط بلاش لمصر اعتقد مصر بدون الخليج ستكون بالهامش #وزير_سكوب.واقع — عبدالرحمن العتيبي (@__Al3taibii__) January 7, 2017

#وزير_سكوب معالي الوزير

الكويت والكويتيين ليسوا علي الهامش ولا عمرنا نصير بحكمة وقيادة صاحب السمو أطال الله بعمره

هل عندك عقدة نقص ؟؟!!! — الشلاّحي (@mutairiabuaziz) January 7, 2017

شسالفة وزرائنا كلهم يحبون مصر انا ان وزرائنا فيهم عرج مصري #وزير_سكوب — جَّـــَلآلْ (@ABU_ALMAZEN) January 7, 2017

وكان وزير العدل الكويتي، فالح العزب، قال في تصريحات له بمؤتمر صحفي خلال زيارته لجامعة القاهرة الخميس الماضي، إن الكويت “تعلمت الكثير” من مصر، مشيداً بدورها في الأمة العربية، ومؤكدا على مكانتها بين الدول العربية دون مصر تُعتبر “دول على الهامش”، على حد تعبيره،.

وأضاف العزب: “أحمل لكم أيضاً رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الكويت) الذي قال لا تترد في كل ما يطلبه جميع الإخوان في جمهورية مصر العربية، فكل ما يطلبونه هو محل تقدير واحترام لدينا في دولة الكويت، وبالتالي وقعت مع زميلي وزير العدل في أول زيارتي اتفاقية شاملة ومانعة (للتعاون القضائي والقانوني).”

وتابع العزب: “نحن لا نجامل عندما نقول إننا في بلدنا الثاني مصر، بل نحن في بلدنا الذي زودنا بكل جوانب الحياة، الكويت والأمة العربية بأكملها بدون مصر تُعتبر دول على الهامش لا قيمة لها بدون القائد في جمهورية مصر