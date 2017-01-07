كشف نائب وزير التعاون الإقليمي الاسرائيلي أيوب قرا عن ملامح تعاون جديد بين الأردن وإسرائيل قائلا إن ممثلين عن البنك الدولي سيأتون قريبا إلى إيلات لدراسة إنشاء جسر جديد فوق البحر بين إيلات والعقبة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تقرير ترجمته وطن أن العام المقبل سوف يشهد قيام علاقات دبلوماسية لإسرائيل مع البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن السعوديون مهتمون جدا لربط خط أنابيب مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية عبر إيلات، حتى يتمكنوا من إنقاذ ثروتهم النفطية، والأردنيون لا يعارضون إقامة مطار جديد في إيلات.

وأوضح نائب وزير التعاون الإقليمي في تقرير نشره موقع “عيرف عراف” العبري أن الهدف من المشروع هو إقامة مناطق اقتصادية مشتركة بين إسرائيل ومصر والأردن، وبناء الجسر يؤكد على قوة الخليج وأهمية دوره، وستكون منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن، مضيفا أنه تحدث عن هذا الموضوع مع ممثلين من مصر وممثلين من البنك الدولي يعتبرون الفكرة إيجابية جدا.

وأشار قرا إلى أن هناك مصلحة مشتركة لجميع الأطراف في تعزيز الاقتصاد المصري حتى يكون قادرا على محاربة داعش والتطرف، كما أن المشروع يخلق الثقة المطلقة بين إسرائيل والأردن، ويعمل على زيادة فرص العمل بالعقبة وإيلات، والقضاء على آفة العمال غير الشرعيين القادمين من أفريقيا.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن جسر التواصل بين مصر إلى الأردن سوف يمر عبر إسرائيل من خلال المياه الإقليمية، رافضا فكرة أن يتم حفر نفق تحت المياه بسبب التكلفة، مشيرا إلى أن المشروع تمت مناقشته خلال اجتماعات مع مؤسسة المساعدات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وحول العلاقات مع المملكة العربية السعودية، قال أيوب قرا إن زيارة قد يجريها إلى المملكة خلال هذا العام بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة وأن السعوديون يرون الإيرانيين عدوهم وهم بحاجة إلى إسرائيل اقتصاديا وأمنيا، معتبرا أنه إذا كان في البيت الأبيض رئيس مختلف عن باراك أوباما، فإن نتنياهو قد يزور الرياض.