قال موقع “ذا أمريكان كونسيرتف” إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحدث مؤخرا عن بعض الملاحظات حول اليمن وإيران والمملكة العربية السعودية في العام الماضي قائلا: أقول هذا عن إيران، إنهم يبحثون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، إنهم يريدون النفط، إنهم يريدون المال، إنهم يريدون الكثير من الأشياء الأخرى، استولوا على اليمن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن ترامب يعي جيدا أن الإيرانيين يتطلعون إلى تنفيذ عدد من المهام في اليمن، ويؤكد أيضا أن المملكة العربية السعودية لا يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون دعم واشنطن.

واعتبر التقرير أن تدخل إيران في اليمن يأتي لصالح الحوثيين، بينما تقود الرياض تحالفا لدعم الرئيس عبد ربه منصور، وهذا الأمر ينتج عنه ضجيج يتطلب من ترامب أن يتدخل لكي يحسمه، ولكن كيف يتحرك الرئيس الأمريكي الجديد حيال تلك الأزمة.

وأشار ذا أمريكان كونسيرتف إلى أن ترامب إذا كان ينوي القيام بعمل عسكري ضد إيران فهذا أمر من شأنه أن يساعد المملكة العربية السعودية وحمايتها، لكن ماذا تملك المملكة العربية السعودية لمساعدة واشنطن اقتصاديا، لا سيما بعد أن انخفض سعر النفط إلى النصف.

وأكد الموقع أن مبدأ أمريكا أولا يمنع من الذهاب إلى حرب للدفاع عن السعوديين أو مجموعات معينة من الناس هناك، ولكن يبدو أن ترامب ليس لديه مشكلة في خوض حروب الدول الأخرى طالما يتم تعويض الولايات المتحدة عن ذلك.