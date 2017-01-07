دخلت المواطنة المصرية بسمة عدلي، في نوبة بكاء على الهواء بسبب الديون التي تراكمت عليها وبلغت 30 ألف جنيها.

وروت «عدلي» في حوار مع برنامج “أمن مصر”، مع الإعلامي حسن محفوظ، على قناة «LTC»، الجمعة، تفاصيل الواقعة، وقالت إنها تعرفت على سيدة تُدعى نادية سيد أحمد بالمنطقة التي تُقيم بها، و«استلفت منها 3 آلاف جنيها، وكان اليوم تأخير بـ 20 جنيهًا».

السيدة «بسمة» التي تعمل ربة منزل، قالت إن سبب لجوئها للاقتراض «الحياة الصعبة، وزوجي أوتار يده مقطوعة ولا يستطيع العمل، فاضطررت للاستلاف كي أنفق على المنزل والأولاد».

وأضافت: «تراكمت علي الديون، ووصلت لـ 31 ألف، وبعدها قدمت إيصالات الأمانة للشرطة وأصبحت مُهددة بالحبس».

واستدركت حديثها: «قرأت في الجرائد عن بيع الكلى، وتواصلت مع أحد السماسرة وأبلغني بالتفاصيل، وقررت أبيع فص كليتي نظرا لاحتياجي للمال وتهديد بالحبس»، مضيفة: «بعت كليتي بـ 25 ألف والسمسار أخد ألفين جنيه، والست نادية أخدت 23 ألف»، متابعة والدموع منهمرة من عينيها: «بعت كليتي عشان مكنتش قادرة أسدد ديوني وهتحبس وأولادي هيتشردوا».