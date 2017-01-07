أطلق عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, تغريدة مثيرة على موقع التواصل الاجتماعي, قارن فيها بين شخصيتين فلسطينيتين كما قال احدها في قطر والثانية في الإمارات.

وقال عبد الخالق في تغريدته التي رصدتها “وطن”.. ” شخصية فلسطينية مثيرة للجدل في قطر وشخصية فلسطينية مثيرة للجدل محسوبة على الامارات. هل حان وقت إنهاء دور شخصيات وافدة مثيرة للجدل في دولنا “. !

شخصية فلسطينية مثيرة للجدل في قطر وشخصية فلسطينية مثيرة للجدل محسوبة على الامارات. هل حان وقت إنهاء دور شخصيات وافدة مثيرة للجدل في دولنا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 6, 2017

ويقصد مستشار بن زايد في الشخصية الفلسطينية المتواجدة في قطر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي احتضنته الدوحة بعد مغادرته سوريا رافضا القتل الذي يمارسه النظام هناك ضد الشعب السوري, فيما يقصد بالشخصية الثانية المحسوبة على الإمارات-حسب قوله- وهنا خشي أن يعترف أن هذه الشخصية المثيرة للجدل هي مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون الأمنية (محمد دحلان).

يبدو الإمارات بدأت تفكر في التخلي على رجلها دحلان الذي أجج العديد من الصراعات في الوطن العربي بعد ثورات الربيع التي اطاحت بالعديد من الزعماء الديكتاتوريين وقاد الثورات المضادة التي لم تهدأ نارها لغاية يومنا هذا في مصر وليبيا.

وأثارت تغريدة مستشار بن زايد الجدل واسعا اذ اعتبر المغردين أن هناك فرق كبير بين الشخصية المتواجدة في قطر والثانية المتواجدة في الإمارات حيث الأول حافظ لكتاب الله والثاني شارب للخمر!! وجاءت التعليقات على النحو التالي..

واضح يابروف أنك أقحمت شخص مثقف في مقارنتك خوفاً من انتقاد مجرم لوحده فتحسب عليك…

دحلان مجرم ومحكوم عليه في قضية قتل…@Abdulkhaleq_UAE — حسن حمود (@BoHomoud007) January 6, 2017

@Abdulkhaleq_UAE @MohamadIbnHamad شخصيتكم معروف عنها كل السوء وشخصية الفلسطيني الذي تتكلم عنه في قطر غير ذلك نهائيا .. فأين المقارنة؟#عجبي — نـور العيسـى (@n_aleasa) January 6, 2017

@n_aleasa @qatria_w @Abdulkhaleq_UAE @MohamadIbnHamad اللي في الإمارات يشرب الخمر و اللي في قطر حافظ للقران هذا الفرق — Mahdi Hindeyeh (@Mhindeyeh) January 7, 2017

@n_aleasa @qatria_w @Abdulkhaleq_UAE @MohamadIbnHamad Senator, you are no Jack Kennedy, أيها السياسي الإماراتي صاحب الدكتوراه هل تعرف هذا — Mahdi Hindeyeh (@Mhindeyeh) January 7, 2017

@n_aleasa @qatria_w @Abdulkhaleq_UAE @MohamadIbnHamad قيلت لادن كويل في سباق الرئاسة الامريكيه عندما قارن دان نفسه بكندي، عبارة خلدت تاريخا — Mahdi Hindeyeh (@Mhindeyeh) January 7, 2017

@n_aleasa @qatria_w @Abdulkhaleq_UAE @MohamadIbnHamad و ها انت تقارن بين خالد مشعل و دحلان ! دكتور سياسة لا يتابع السياسه انه ( الهوي) — Mahdi Hindeyeh (@Mhindeyeh) January 7, 2017

@Abdulkhaleq_UAE ضاغطين عليكم 😂

وبالمرة قلت لازم ادخل اسم قطر، أخففها شوي، واتوه المتابع 😬😉 — ام خليفه (@qatarfuture2030) January 7, 2017

@qatarfuture2030 @qatria_w @Abdulkhaleq_UAE تبقى قطر مثال لتقدم والازدهار والعمل الخيري الرائد هذا مايسبب لها (حسد الكاذبين) — خالد الصعلوك (@MonkMonk00100) January 7, 2017

@todayabcdef @Abdulkhaleq_UAE يعني اللي عندكم هم من الصحابة والا التابعين.. — د.محمود السهلاوي (@mahmouddubai) January 6, 2017