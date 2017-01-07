تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لعروس صينية قامت بإلقاء هدية قدمها لها حماها في زفافها.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قدم والد العريس هدية لعروسة ابنه وظهرت العروسة وهي جالسة بالفستان الأبيض، وعندما شاهدت الهدية لم تعجبها وألقت بها على الفور.

وأوضح رواد مواقع التواصل أن المقطع تم التقاطه في الصين، وأن سبب رفض العروس لهدية حماها أنها أقل من المبلغ المتفق عليه لذلك صرخت العروس في وجه الحاضرين، وقالت إنها لن تتزوج لأنها اعتبرت ماحدث هو بمثابة خداع لها.