تداول رواد ”، مقطع فيديو لعروس صينية قامت بإلقاء قدمها لها حماها في زفافها.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قدم والد هدية لعروسة ابنه وظهرت وهي جالسة بالفستان الأبيض، وعندما شاهدت الهدية لم تعجبها وألقت بها على الفور.

 

وأوضح رواد مواقع التواصل أن المقطع تم التقاطه في الصين، وأن سبب رفض العروس لهدية حماها أنها أقل من المتفق عليه لذلك صرخت العروس في وجه الحاضرين، وقالت إنها لن تتزوج لأنها اعتبرت ماحدث هو بمثابة خداع لها.