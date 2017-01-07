الزواج من سيدة عربية أو لها جذور من الشرق الأوسط، أمر شائع جدا بين لاعبي كرة القدم بمختلف جنسياتهم. وإليكم القائمة لأشهر النجوم:

1- الهولندي روبين فان بيرسي: ارتبط بالحسناء المغربية التي تعيش في هولندا “بشرى”، وقيل إنها حاولت إقناعه لدخول الدين الإسلامي، لكنها كل مجرد تقارير غير مؤكدة.

2- الفرنسي إيريك أبيدال: ارتبط بالحسناء الجزائرية “حياة” بعدما أعلن إسلامه، ولديهما ابنتين “ميلانا وكانيليا”.

3- الفرنسي فرانك ريبيري: هو من اللاعبين المسلمين في ملاعب كرة القدم، تزوج من الحسناء الجزائرية وهيبة، التي ساهمت في اعتناقه الدين الإسلامي ودائما تقف معه في كل المناسبات.

4- سيسك فابريجاس: النجم الإسباني ارتبط بالحسناء اللبنانية دانيلا سمعان، وكانت سببا في تقرب “لاعب تشيلسي الإنجليزي” من الثقافة العربية خاصة اللبنانية.

5- الإسباني جيرارد بيكيه: مرتبط بنجمة الغناء الكولومبية “شاكيرا”، صاحبة الأصول اللبنانية، وبدأت علاقتهما منذ كأس العالم “جنوب إفريقيا 2010”.

6- النجم البرازيلي لوكاس مورا تزوج من الجميلة اللبنانية لاريس سعد في حفل كبير أقيم في بلاده بحضور الكثير من نجوم الساحرة المستديرة.