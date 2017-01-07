انهارت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان”، وبكت كثيراً، عندا حديثها عن حادث السطو المسلح الذي تعرضت له في باريس وذلك في بداية الموسم الجديد من برنامجها Keeping Up With A Kardashians.

وتلعثمت “كيم” اثناء الحديث تعاطفت معها شقيقتها “كلوي” حيث عانقتها كما استمعت إليها شقيقتها كورتني .

كما تظهر كيم في الحلقة حين تلقت خبر محنة زوجها الذي أودع داخل المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا بعد أن اصيب بإنهيار عصبي.

وتعرضت “كيم”، لسطو مسلح من عصابة مكونة من 5 أفراد، في العاصمة الفرنسية باريس، سرقوها واستولوا على مجوهرات تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات.