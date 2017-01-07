نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، تقريراً عن شابّة تُدعى “جان ماري الملا”، من أبّ عربيّ وأمّ أميركيّة، أُجبرت على ارتداء الحجاب في الامارات، ودُبر لها زواج من شيخ عربي، إلّا أن هربت وعاشت حياتها في الولايات المتحدّة الأميركيّة وبدأت تواعد رجالاً أكبر منها في السن.

واللافت أنّ الشابّة البالغة من العمر 25 عاماً من فلوريدا تعيش اليوم حياة الترف والفخامة.

وفي التفاصيل، كانت الشابّة قد ذهبت في عمر الـ 17 من عمرها لقضاء 7 أشهر في أبو ظبي عندها استغل عمّها الوضع وألبسها الحجاب ودبّر لها زوجاً من شيخ ملتزم دينياً. إلّا أنّه وبعد التواصل مع والدتها استطاعت الفرار للعيش في أميركا من جديد.

يُشار إلى أنّ الشابّة الحائزة على لقب ملكة جمال لإحدى الولايات الأميركيّة تعيش اليوم حياة الترف بفضل رجال تواعدهم فيدفعون لها المال.

في سياق مهنتها تقول جان ماري إنّها لا تخرج مع الرجال لممارسة الجنس والحصول على المال فقط بل للتحادث أيضاً إذّ ان بعضهم بحاجة إلى رفيقة دائمة.

الجدير ذكره، أنّ الشابّة تتقن 3 لغّات وحائزة على إجازة في العلاقات الدولية، كما أنّ لديها كتاب خاصّ بها عن تمكين المرأة وهي ناشطة حقوقية من الطراز الأوّل إذّ عملت سابقاً لصالح منظمة تُعنى باللاجئين الفلسطينيّين في لبنان.

وقد أشارت الشابّة إلى أنّه في أول لقاء لها مع رجل كبير السنّ حصلت على ألف دولار تقريباً.











