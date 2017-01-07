أصيبت الممثّلة الشابة وعارضة الأزياء الإيطالية “سفيفا الفيتي”، بنوبة صرع، وسقطت أرضاً، خلال البث المباشر ببرنامج Grand Journal، على قناة Canal+ الفرنسية، للتحدّث عن فيلم “داليدا” الذي تلعب دور بطولته.

وأثارت النوبة التي تعرضت لها الممثلة خوف الجمهور، والمشاهدين والضيوف، خصوصاً شقيق داليدا ومدير أعمالها، اورلاندو، الذي كان جالساً بقربها.

وبعد حوالي 10 دقائق من خروج سفيفا من المسرح، كشف مقدّم البرنامج أنّها “بحال أفضل، لكنها تأخذ قسطا من الراحة، وقررت ألا تكمل البرنامج.”

يُذكر أنّ فيلم “داليدا” من إخراج الفرنسية ليزا ازويلوس، وبطولة سفيفا الفيتي، وريكاردو سكامارسيو، وجون بول روف، وباتريك تيمسيت وفانسون بيريز.