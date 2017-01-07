نفت شابة مغربية تنتمي للوسط الفني، تهمة العنف والاغتصاب التي يُحاكم عليها الفنان المغربي سعد لمجرد .

وكشفت الشابة التي رفضت الكشف عن هويتها لموقع “شوف تي في”، أنها تعرفت على “لمجرد” عن قرب من خلال علاقة ”حميمية” جمعتها بينهما، مؤكدة على أنه لم يكن يستعمل العنف خلال هذه العلاقة التي استمرت حسب قولها لعدة أشهر، قبل أن يتم اعتقاله بباريس بتهمة الاغتصاب.



وكانت المحكمة الفرنسية قد رفضت إطلاق سراح سعد لمجرد بشكل مؤقت، لتؤجل الأمر لحين مواجهته مع الفتاة الفرنسية المدعية عليه.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس، ولم يتم الحكم بالقضية إلى الآن.