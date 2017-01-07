قالت وسائل إعلام أمريكية، إن رماد جثة الممثلة، كاري فيشر، نجمة سلسلة أفلام حرب النجوم، والتي لعبت دور “الأميرة ليا”، وضع في جرة على شكل كبسولة لعقار “Prozac” المضاد للاكتئاب.

ونقلت مجلة “The Hollywood Reporter” الأمريكية عن، تود فيشر، شقيق الممثلة، قوله إن رماد رفاتها وضع في جرة مخصصة صنعت من الخزف على شكل العقار المضاد للاكتئاب الذي كان “أحد أهم الأشياء لـكاري”.

وذكر تود أن شقيقته “أحبت Prozac، وكان متواجدا لديها في البيت.. أعتقد وبيلي (ابنة كاري فيشر) أنها كانت لتود أن تتواجد في مكان كهذا”.

وتشير المجلة إلى أنه وبالإضافة إلى رماد رفات فيشر، فقد وضع رماد رفاة والدتها أسطورة هوليوود، ديبي رينولدز، التي فارقت الحياة بعد يوم واحد من وفاة ابنتها.