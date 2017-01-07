تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للكاتب والأكاديمي السعودي المعروف، خالد الدخيل، أثناء مشاركته في إحدى الندوات، ينتقد فيه ويسخر من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد علق “الدخيل” على خطاب سابق للسيسي بعد توتر علاقته بالمملكة العربية السعودية أكد فيه بأن ” مصر لن تركع إلا لله”،قائلا: “هذه جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه، فهي لا تقال إلا امام تحدٍ أو تهديد من عدو جبار متكبر والسعودية ليست عدوة لمصر وليست بمثل هذه المواصفات ولا الخليج كذلك”.

وأضاف “الدخيل” ساخرا: “لعلي أفسر أن المقصود من تلك التصريحات بأن مصر لن تركع للمال الخليجي، وإذا كان هذا التفسير صحيحا، فلماذا يطالب بالرز والمال الخليجي”.