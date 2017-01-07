أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة عاصف، الجمعة، أنه تم تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني، راحيل شريف، قائدا لقوات “التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”.

وأوضح عاصف في لقاء مع قناة “جيو” المحلية، أن الجنرال شريف، الذي تقاعد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تعيينه قبل يومين قائدا للتحالف، الذي أسس عام 2015، بمبادرة من السعودية، حسب ما أفادت به وكالة “الأناضول”.

وأضاف أن “شريف، حصل على موافقة الحكومة والجيش في باكستان، للالتحاق بمقر قيادة التحالف في العاصمة السعودية، الرياض”.

يذكر أنه تم الإعلان عن تشكيل “التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”، بقيادة السعودية، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 41 دولة، أهمها دول الخليج وتركيا وباكستان وماليزيا ومصر.

وأعلنت سلطنة عمان، في الـ28 ديسمبر/كانون الأول 2016، انضمامها إلى التحالف.

وأشارت “الأناضول إلى أن راحيل شريف كان قد تولى قيادة الجيش الباكستاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأحيل إلى التقاعد في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.