طالب المفكر الكويتي الشهير الدكتور قادة بإشراك شعوبهم في الدفاع عن أوطانهم أمام الغطرسة الايرانية وتحركات الميليشيات التي تهدد باقتحام بعد مناطق .

 

وقال النفيسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”.. ” مطلوب إشراك شعوب دول التعاون في الدفاع عن أوطانها إما عبر نظام للتجنيد الإجباري أو عبر تشكيل ميليشيات تطوعيه يتم نثرها على الحدود  “.

وكان النفيسي أطلق تغريدات مشابهة قبل أيام طالب خلالها بتشكيل ميليشيات عربية لمواجهة الميليشيات الشيعة التي تقاتل أهل في وسوريا واليمن وتهدد دول الخليج.

 

 