عبّرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت البالغة من العمر(24 سنة)، عن خوفها من بلوغ سن الـ26 دون أن يتقدم لها أحد للزواج.

وقالت تسكت :”منذ أن كان عمري 18 سنة وأنا أرى بأن 26 سنة، هو العمر المناسب للزواج”.

وأشارت إلى أنها تتحمل المسؤولية من صغرها، وكانت واقفة بجانب والدتها، وتكفلت بمصاريف المنزل بعد انفصال والديها.

وقالت تسكت: “تحمّلت المسؤولية منذ صغري وكنت دائماً حاضرة لمساعدة أمي والتكفّل بما تحتاجه خارج البيت بحكم غياب والدي وتخاذل شقيقي، كنت صغيرة وأحمل قنينة الغاز على كتفي مثل الرجال، الحياة علّمتني أن أقاتل ولا أستسلم”.