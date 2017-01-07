هنأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، وأعلن بناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل.

وأكد السيسي أنه سيكون “أول المساهمين في (بناء) الكنيسة والمسجد، السنة الجاية لو كنت موجود وعايش حنحتفل بالافتتاح،” متابعاً: “لأن احنا عايزين نعلم الناس إن إحنا واحد، والتنوع ربنا خلقه علشان نحترم الإرادة الإلهية، والاختلاف هو إرادة إلهية، واللي يرفضها أو يحاول يغيرها مش فاهم الحكاية إيه.”

وقال السيسي في كلمته بالكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية في العباسية في القاهرة: “أنا مش عاوز أطول عليكو علشان قداسة البابا.. ما يصحش كدة.. صحيح والله صحيح.. بقولكو مصر إن شاء الله حيخرج منها الخير والنور على إيدينا كلنا.. وحتشوفوا إن مصر حتبقى حاجة عظيمة أوي.”

وأضاف السيسي: “ربنا يحفظ كل المصريين ويحفظ بلدنا، وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل بإنشاء صرح عظيم يعكس احترامنا لبعضنا واحترامنا لديانات بعضنا واختياراتنا وهنقدم الصورة وهنعيشها. وبقول يا رب وأنا في بيت من بيوت الله، بقوله يا رب أحفظ مصر، أمّن مصر واغننا بفضلك عمن سواك.”