أكد الداعية السعودي، عوض القرني، أن هزيمة إيران والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، قادمة لا محالة، مؤكدا ان ما زرعته إيران في 30 عاما سيحصد في 30 شهرا.

وقال “القرني” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #اليمن ما زرعته إيران في٣٠عام بالتحالف مع الفساد والإستبدادالعفاشي سيتم حصاده إن شاءالله في ٣٠شهر ومستقبل اليمن يكتبه الدم بصعدة وتعز وصنعاء”.

#اليمن

ما زرعته إيران في٣٠عام بالتحالف مع الفساد والإستبدادالعفاشي سيتم حصاده إن شاءالله في ٣٠شهر

ومستقبل اليمن يكتبه الدم بصعدة وتعز وصنعاء — د. عوض القرني (@awadalqarni) January 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #اليمن اليوم والليلة وبمشاركة قوية من طيران التحالف تدور معارك طاحنة في نهم وصرواح شرق صنعاء وفي مقبنة حمير وتعز والمخا والنتائج رائعة جداً”.