أكد الداعية السعودي، ، أن هزيمة والرئيس اليمني المخلوع ، قادمة لا محالة، مؤكدا ان ما زرعته إيران في 30 عاما سيحصد في 30 شهرا.

 

وقال “القرني” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” # ما زرعته إيران في٣٠عام بالتحالف مع والإستبدادالعفاشي سيتم حصاده إن شاءالله في ٣٠شهر ومستقبل اليمن يكتبه الدم بصعدة وتعز وصنعاء”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #اليمن اليوم والليلة وبمشاركة قوية من طيران التحالف تدور معارك طاحنة في نهم وصرواح شرق وفي مقبنة حمير وتعز والمخا والنتائج رائعة جداً”.

 