في محاولة منه للتأكيد على خطر على الدول والإسلامية، نشر الباحث والناشط الجزائري، الدكتور أنور مالك، صورة من مانشيت رئيسي لصحيفة “القبس” الكويتية، عام 1987، حذر فيه الملك الأردني الراحل من أن “”  ستحكم إذا ما استمرت الفرقة العربية.

 

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة المانشيت الذي صدر  متلقفا تحذيرات آنذاك في   غير العادي الرابع في عّمان، نوفمبر / تشرين الثاني 1987: ” (كلام مهم جدا) الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال :قم ستحكم العالم العربي اذا استمرت فرقتنا”.