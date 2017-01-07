في محاولة منه للتأكيد على خطر إيران على الدول العربية والإسلامية، نشر الباحث والناشط الجزائري، الدكتور أنور مالك، صورة من مانشيت رئيسي لصحيفة “القبس” الكويتية، عام 1987، حذر فيه الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال من أن “قم” ستحكم العالم العربي إذا ما استمرت الفرقة العربية.

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة المانشيت الذي صدر متلقفا تحذيرات العاهل الأردني آنذاك في مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع في عّمان، نوفمبر / تشرين الثاني 1987: ” (كلام مهم جدا) الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال :قم ستحكم العالم العربي اذا استمرت فرقتنا”.