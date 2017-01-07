شنَّ الأمير السعودي، خالد آل سعود هجوما عنيفا على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، وذلك على إثر سخرية الأخير من العلامتين ابن باز وابن عثيمين في لقاء أجرته معه قناة “العربية” السعودية، مؤكدا على أنه لا يضير الأسود شيء إذا ما نبحت الكلاب، على حد وصفه.

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” : ” لا يضير الإمام إبن باز والإمام إبن عُثيمين – رحمهما الله – أن يتطاول عليهما كُل ” ساقط ولا قط ” ؛ فلا يضير” الأُسود” إذا نبحت عليها الكلاب” .

لا يضير الإمام إبن باز والإمام إبن عُثيمين – رحمهما الله – أن يتطاول عليهما كُل " ساقط ولا قط " ؛ فلا يضير" الأُسود" إذا نبحت عليها الكلاب . — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) January 6, 2017

وكان الكاتب الكويتي المثير للجدل، فؤاد الهاشم، قد أساء في لقاء أجرته معه قناة “العربية”، للعلامة عبدالعزيز ابن باز- رحمه الله- والعلامة محمد بن عثيمين، مستهزءاً بهم قائلا : “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين يريدوننا نلبس الملابس الأفغانية”.