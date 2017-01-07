شنَّ الأمير السعودي، خالد آل سعود هجوما عنيفا على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، وذلك على إثر سخرية الأخير من العلامتين وابن عثيمين في لقاء أجرته معه قناة “العربية” ، مؤكدا على أنه لا يضير شيء إذا ما نبحت ، على حد وصفه.

 

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” : ” لا يضير الإمام إبن باز والإمام إبن عُثيمين – رحمهما الله – أن يتطاول عليهما كُل ” ساقط ولا قط ” ؛ فلا يضير” الأُسود” إذا نبحت عليها الكلاب” .

 

وكان الكاتب الكويتي المثير للجدل، فؤاد الهاشم، قد أساء في لقاء أجرته معه قناة “العربية”،  للعلامة عبدالعزيز ابن باز- رحمه الله- والعلامة محمد بن عثيمين، مستهزءاً بهم قائلا : “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين يريدوننا نلبس ”.

 