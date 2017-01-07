شاركت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية في محافظة الكرك الاردنية في الاحتفال الذي نظمه فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الكرك وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين .

ولم يثن المنع الحكومي لإقامة فعالية مماثلة في العاصمة الاردنية، رجالات الكرك من اقامة الفعالية في محافظتهم وفي قاعة ‘الشهيد صدام حسين’ في مقر مجمع النقابات المهنية بمدينة الكرك وبرعاية البلدية الكبرى للمحافظة.

وتضمن برنامج الاحتفال كلمات لرجالات المدينة بالاضافة الى قصائد شعرية من وحي المناسبة للشاعرين محمد نصيف من العراق ومحمد الحجايا من الاردن، هذا بالإضافة الى عرض مادة فلمية وثائقية عن سيرة الرئيس الراحل والتاريخ النضالي لمدن الكرك والانبار والرمادي والموصل .