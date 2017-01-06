حَظِيَ إعلانٌ مبهرٌ لشركة “أديداس”، أنتجه الطالب بصناعة الأفلام، “يوجين ميرهر”، بما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” منذ نشره بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر الماضي.

ويتمحور الإعلان، البالغة مدته دقيقة و40 ثانية، حول عدّاء ماراثوني ألماني سابق عجوز، يعيش حياة رتيبة في دار مسنين غير محبَّبة إلى النفس، حتى يعثر في يومٍ ما على زوج أحذية أديداس القديم المهترئ خاصته، ويقرر أن يعيش سنين شبابه مرة أخرى بأن يركض بها.

فيما تحاول دار المسنين إحباط مساعيه إلى الحرية بشكلٍ متكرر، لكن نهاية الإعلان ستجعلك تقف وتصفّق، أو تبكي، أو كلاهما.

لكن المحزن أن الإعلان ليس إلا نسخة تجريبية، تجاهلها قسم الاتصالات بشركة أديداس.

إذ قال “يوجين” بحسب موقع هافينغتون بوست: “حاولنا إرساله إلى قسم الاتصالات، لكنهم لم يردّوا”.