اعتذرت مقدمة برنامج 7/24 على قناة “الحوار” التونسي مريم بلقاضي، من قناة الجزيرة القطرية، بعد بثها صورة مُفبركة عن أحداث ولاية القصرين على أنها حقيقية.

وقالت “بلقاضي” في حلقة البرنامج الخميس انها اتصلت بمكتب القناة بتونس مقدمة اعتذارها عن الخطأ المهني الذي وقعت فيه.

و كانت قناة الجزيرة أصدرت بيانا حول هذه الصورة التي أثارت كثيرا من ردود الفعل، واصفة ذلك بالجريمة الإعلامية.

وقالت: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حشر اسم الجزيرة، فمع كل أحداث خطيرة تعيشها تونس يتم الزج باسم الجزيرة وتبدأ حملة منظمة تقف وراءها أطراف معروفة”.

وعلى خلفية الصورة المركبة التي عرضتها بلقاضي، قال استاذ الاعلام التونسيّ محمد شلبي: “لو كانت مريم بلقاضي مهنية و أجابت عن سؤال “من” بدقة لعلمت أن المستودع غير عاقل و لا يقذف لا بالزجاجات و لا بغيرها. و لو كانت مطلعة لأدركت أن المشارقة لا يستخدمون فعل قذف إلا في حالة واحدة. و لو كانت متابعة لأدركت أن الجزيرة غيرت هويتها البصرية”.

وأضاف: “لو كانت فطنة لفهمت أن قناة بحجم الجزيرة تمارس الدعاية و لكن ليس بأساليب فجة. و لو كانت متمرسة لتذكرت أن خبث الجزيرة لم ينف عنها يوما مهنيتها العالية. و ما كان الوزير يقع معها في تلك الفخاخ مجتمعة. قلنا مرارا ألاّ إعلام إلا بتقديم مضامين جيدة للناس و قوام المضامين الجيدة المهنية و ليس تخريف كلام إنشائي غير منطقيّ يُنْكره العقل…و أول قيمة في الإعلام هي الدقة.”.