أعلن وزير دفاع كوريا الجنوبيّة “هان مين كو”، أنّ بلاده ستشكلّ فرقة عمليات خاصة في عام 2017 هدفها التخلص من زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وقيادات جيشه في حال شنت بيونغ يانغ هجوما نوويا على جارتها الجنوبية.

وتعتمد الخطة الدفاعية الجديدة على 3 دعائم وهي القوات الهجومية والدفاعات الصاروخية إلى جانب الخطة المسماة بخطة الانتقام والعقاب.بحسب وكالة أنباء “يونهاب”

وتعتمد خطة العقاب على شن قوات كورية جنوبية خاصة هجمات خاطفة ضد قيادات جيش بيونغ يانغ في حال رصد خطر نووي وشيك.

وأكد وزير الدفاع في حضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس، وانغ كو أهن، خلال استعراض لسياسات العام الجديد، أن تجهيز دفاعات أقوى أمام أسلحة كوريا الشمالية يمثل حاليا الأولوية الأهم للجيش الكوري الجنوبي.