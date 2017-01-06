قررت هيئة إذاعة سلطنة عُمان، إيقاف عن العمل، عقب تسليطه الضوء على ظاهرة في السلطنة.

 

وقال “الشيباني” عبر صفحته في “تويتر”: “الهيئة تقرر ايقافي عن البث المباشر بعد حلقتي عن تجارة الجنس.. قرار احترمه ولا اتفق معه والمهم أنني بذلت جهدي للوطن وأهله… الحمد لله”.

كان “الشيباني” قد كتب تغريدة قبل أيام، عبّر فيها عن أسفه، بقوله: “لم نعد ندري هل نحن خونة أم مخلصون لأن محاسبتنا عن قناعاتنا هي أسهل شيء عند من يملك أداة المحاسبة”.

ودافع العُمانيون عن الشيباني، واستنكروا قرار إيقافه، عبر هاشتاغ #ايقاف_المذيع_بدر_الشيباني على موقع “تويتر.