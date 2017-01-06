نشرت مقدمة البرامج التلفزيونية التشيكية، ايفا بيركاوسوفا، صورة لها من قلب دبي حيث تتواجد الآن وتظهر فيها عارية أثناء استحمامها في الفندق الذي تنزل فيه وهي تتطلع إلى الأبنية المرتفعة في المدينة عبر نافذة.

وتعمل ايفا، البالغة من العمر 22 عاما، في قناة “بريما” التلفزيونية الخاصة حيث تقدم برنامجا يهتم بأخبار النجوم والمشاهير، ونشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية، وكتبت تحتها تعليقًا مقتضبًا يقول: “الأحلام الجميلة”.

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل، وأشارت وسائل إعلام أن لدى إيفا الكثير من المفاتن كي تعرضها، غير أنها أثارت تساؤلا حول قيام إيفا بإجراء عملية تكبير للثدي، أم أنّ حجم صدرها طبيعي.

وردت إيفا من إمارة دبي على التساؤلات المثارة حول قيامها بعملية تجميل، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك وأنها تتمتع بجمال طبيعي، لكن مواقع شككت بكلامها، وطالبتها بالمزيد من الصور لتثبّت من صحة كلامها.

يذكر أن إيفا تقوم الآن بتصوير بعض حلقات برنامجها الذي يحمل اسم “توب ستار” في دبي، ولذلك تتواجد في المدينة مع الفريق التلفزيوني الخاص بذلك لعدة أيام.