اتهمت زوجة بحرينية، مدرب سياقة، بمغازلتها، وقالت إنه كان يتغزل بعينيها ويسألها عما إذا كانت تستعمل عدسات لاصقة أم أنّ لونهما طبيعي.

وكان زوج المتدربة قد أبلغ الشرطة بالواقعة بناء على شكوى من زوجته، التي أوضحت أن المدرب تمادى بعد ذلك وطلب منها رقم هاتفها كي يرسل لها رسائل عبر “واتس اب” فرفضت.

وفي الحصة الأخيرة طلب منها أن تجلس أثناء القيادة دون الدفة والشيلة وتكتفي ببنطال الجينز وقطعة الملابس أسفل الشيلة وقال لها: “خاطرك ترقدين رقدة فري؟”، فقامت بإبلاغ زوجها بما حدث والذي أبلغ بدوره الشرطة.

وأنكر المدرب الاتهامات وقال إنه كان يساعدها فقط في تعلم القيادة ويذهب لجلبها من منزلها، لكنه لم ينكر سؤاله لها عن عينيها أو محاولة التواصل معها على “واتس اب”، لافتا إلى أنه طلب منها خلع عباءتها لتتمكن من القيادة بأريحية.

و غرّمت المحكمة الجنائية المدرب 20 دينارًا بدلا من حبسه 10 أيام قضت بها محكمة أول درجة.