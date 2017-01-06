نشر الملحّن والموزّع الموسيقي حسن الشافعي صورة له من الطفولة على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.

وكان حسن في الصورة يرتدي ثوباً شبّهه “بثوب سلاحف النينجا”، وهو يتكلّم على الهاتف، في حين علامات الجدية والحزم بادية على وجهه، ومن الواضح أن طبعه الحازم رافقه منذ الصغر ووصل معه إلى برنامج Arab Idol.

وعلّق حسن على الصورة بالقول: “شكلها كانت مكالمة مهمة.. #روب_سلاحف_النينجا”.

يذكر أن حسن الشافعي يشارك في لجنة تحكيم البرنامج، ويتعامل مع المشتركين بحزم، فيبدي رأيه بصراحة معتبراً أن Arab Idol لا يريد إلا المشترك الجاهز للمنافسة والجدير باللقب.