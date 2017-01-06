رأى قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أن ما أسماها بوحدة “فصائل المقاومة” أدت إلى “هزيمة تحالف تركيا والأردن والغرب”، مؤكدا أن “المقاومة” باقية ولن يُسمح بأن تسقط الثورة في يد من سماهم الأعداء.وفق تعبيره

وخلال أحد الاحتفالات بمحافظة فارس (جنوب إيران)، قال العميد حاجي زاده الخميس إن “تحرير” مدينة حلب كان صعبا لأن جميع الدول الغربية ركزت قواها هناك، مضيفا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن بنفسه هذه “الهزيمة”.

وأضاف القيادي في الحرس الثوري الإيراني أن أوباما سيغادر البيت الأبيض بعد عدة أيام، بينما لا يزال الأسد في مكانه، وتابع “بشار الأسد مقاوم ونحن ندعمه”.

ورأى العميد حاجي زاده أن الأمن الذي تتمتع به إيران اليوم هو ثمرة مقاومة حرس الثورة، ولولاها لشاهدنا اليوم العديد من الهجمات الانتحارية في مدن إيران، على حد تعبيره.