قال الداعية السعودي، ، إن انهياراً هائلاً في صفوف والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال في ، مبشرا باقتراب “النصر”.

 

وقال القرني في تغريدة: “ميليشيات الحوثي وصالح تنهار وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم.”

 

وتباينت ردود الفعل على تغريدة القرني بين متفائل باقتراب “الانتصار” في اليمن، وبين مشكك، فيما دعا آخرون للحل السياسي بين جميع الأطراف.