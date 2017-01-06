قال الداعية السعودي، عائض القرني، إن انهياراً هائلاً في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال في اليمن، مبشرا باقتراب “النصر”.

وقال القرني في تغريدة: “ميليشيات الحوثي وصالح تنهار وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم.”

#مليشيات_الحوثي_وصالح_تنهار

وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٥ يناير، ٢٠١٧

وتباينت ردود الفعل على تغريدة القرني بين متفائل باقتراب “الانتصار” في اليمن، وبين مشكك، فيما دعا آخرون للحل السياسي بين جميع الأطراف.