نشر موقع (ترند ريبورتس) صور 11 فتاة، قال إن البعض يعتقد أنهن لسن حقيقيات، لكن ما يشكل صدمة للبعض أنهن حقيقيات!
(جاي هيون وو) : فتاة كورية، تلفت الأنظار إلى جمالها وعضلاتها، شاركت في مسابقات على مستوى كوريا، لتفوز دون منازع، في بلد تعتبر فيه هذه الرياضات النسائية شبه معدومة.
(جوليا جينوس) : أكثر امرأة تملك وشوماً على جسدها، قام برسمها فنان واحد، وكلفت 80 ألف دولار.
(شيريتي بيريس) : أضخم امرأة في العالم، تبلغ نحو 355 كيلوجرام.
(فاليريا لوكيانوفا) : تتميز سيدة بعينين زرقاوين وشعر ذهبي طويل يشبهه كثيرون بلعبة باربي الشهيرة.
(ميكيل روفينلي) : تمتلك أضخم وركين في العالم.
(أشا مانديلا) : تمتلك أطول شعر في العالم، يبلغ طوله 19 قدماً ونصف.
(ماندي سيليرز) : فتاة تملك أضخم ساقين في العالم، منذ ولادتها لم تتوقف ساقيها عن النمو، تبلغ 3 أضعاف الحجم العادي.
(أبيجيل وبريتني هينسل) : توأم ملتصق، برأسين ولكن يتشاركان النصف السفلي من الجسم.
(كيم جودمان) : تحمل رقماً قياسياً لأكبر عينين جاحظتين، بمقدار 0.43 بوصة.
(جيوتي أمجي) : دخلت قائمة جينيس للأرقام القياسية كأقصر امرأة.
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