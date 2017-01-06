نشر موقع (ترند ريبورتس) صور 11 فتاة، قال إن البعض يعتقد أنهن لسن حقيقيات، لكن ما يشكل صدمة للبعض أنهن حقيقيات!

(جاي هيون وو) : فتاة كورية، تلفت الأنظار إلى جمالها وعضلاتها، شاركت في مسابقات على مستوى كوريا، لتفوز دون منازع، في بلد تعتبر فيه هذه الرياضات النسائية شبه معدومة.

(جوليا جينوس) : أكثر امرأة تملك وشوماً على جسدها، قام برسمها فنان واحد، وكلفت 80 ألف دولار.

(شيريتي بيريس) : أضخم امرأة في العالم، تبلغ نحو 355 كيلوجرام.

(فاليريا لوكيانوفا) : تتميز سيدة بعينين زرقاوين وشعر ذهبي طويل يشبهه كثيرون بلعبة باربي الشهيرة.