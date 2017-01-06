أفادت وسائل إعلام أميركية بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، عندما أطلق مسلح النار باتجاه مسافرين في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

واعتقلت الشرطة الأميركية المسلح الذي قام بالهجوم، دون أن تكشف هويته.

وسيطرت الشرطة على الوضع بشكل كامل، وتم إخلاء قاعات المطار الذي يكون غالبا مزدحما بالمسافرين.

وكشف سيناتور ولاية فلوريدا “بيل نيلسون” هوية مطلق النار في مطار “فورت لاودردال” ويدعى “إستيبان سانتياجو” وفقا لما نشره موقع “ميديا آي تي ايه” الأمريكي.

وأضاف “نيلسون” أن مرتكب الحادث استخدم بطاقة هوية عسكرية منتهية الصلاحية لدخول المطار، وتم إلقاء القبض عليه بعد نفاد ذخيرته، مشيرا إلى أنه في العشرينيات من عمره.