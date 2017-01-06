أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مجموعة أشخاص يعتدون بالضرب على رجل في أحد شوارع اسطنبول، وذلك اعتقادًا منهم أنه منفذ هجوم اسطنبول، الذي تسبب بمقتل 39 شخصا عشية رأس السنة.

وخلّصت الشرطة، الرجل، من يد المتهجّمين عليه، ثم قامت بإجراء تحقيقاتها معه للتأكد من صلته بالهجوم.

ووفقا لصحيفة “هارييت” التركية، فإن الاعتداء وقع في حي بنديك شرق اسطنبول، وظهر الرجل الذي لم تتم الإشارة إلى هويته، وهو يتعرض للضرب ويتلقّى لكمات وركلات من مجموعة من الأشخاص، قبل أن يصطحبه آخرون لحمايته.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا الحادث مؤشر على زيادة حالة التوتر في تركيا، التي ما زالت حالة الطوارئ قائمة بها حتى الآن.