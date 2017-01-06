نشرت الإعلامية الجزائريّة، خديجة بن قنة، على صفحتها الرسميّة في “فيسبوك”، مقطع فيديو صادم، قالت إنّه “يلخص مشهد العذاب اليومي للروهينغيا المسلمين على أيدي البوذيين في ميانمار في ظل صمت العالم”.

وفي سياقِ تعليقها على الفيديو الذي أظهر طفلاً مسلماً من أطفال الروهينغيا، غرق، مع شقيقه البالغ من العمر ثلاث سنوات ووالدتهما في رحلة هروب من الاضطهاد البوذي، قالت بن قنة: إنّ “هذه الصورة تذكّرنا بالطفل السوري آلان كردي الذي غرق في شواطىء تركيا العام الماضي”.

ووفق ما كتبت “بن قنة” في تدوينتها المرفقة مع الفيديو، فقد قال والد الطفل الغريق محمد شُهيات:” “لقد تم إحراق منزلنا، و قد تمّ أيضا إحراق جدي وجدتي حتى الموت، القرية كلها أُحرقت من قبل الجيش.”

ويقول إنه هرب من منزله ومشى لستة أيام وليال، ولم يأكل أي شيء لمدة أربعة أيام. كان همّه الوحيد هو إبقاء عائلته على قيد الحياة.