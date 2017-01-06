رشح رئيس اتحاد الإعلاميين العراقيين، عبد المجيد علي، الراقصة “عشتار آنو سومر” لمنصب رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءً على تزكية “علي” لـ”سومر”، قامت وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية العراقية باعتماد المنصب.

ونشرت “عشتار” على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بطاقة شكر وكتبت: “أتقدم بالشكر وفائق الاحترام إلى الأستاذ عبد المجيد علي رئيس اتحاد الإعلاميين العراقيين ولوزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية العراقيتين على اختياري لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين بالولايات المتحدة”.

وتباينت ردود أفعال واسعة في الوسط الإعلامي العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والنقد عقب اختيار راقصة لهذا المنصب.









