شاركت خمسون راقصة إباحية في جنازة سياسي تايواني في مدينة “شياي”، حيث ظهرنَ وهنّ يعتلينَ سيارات موكب التشييع، مرتديات ملابس داخلية فقط.

ورحل المستشار المحلي “تانغ هزيانغ” في ديسمبر/كانون الأول عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، وكان وجها سياسيا معروفا في البلاد لتوليه عدة مناصب مهمة لعدة عقود.

وقال شقيقه تانغ ماو هسيانغ: “لقد زارني في المنام وقال إن هذا ما يريده”.

وبلغ عدد السيارات 200 اعتلتها 50 راقصة إباحية بلباس أسود خفيف، وقطع الموكب عدة كيلومترات.

واصطف الكثير من المارة على جنبات الطريق في المدينة لالتقاط الصور والفيديوهات للتمتع بالمشهد العجيب، بل إن بعض السيارات تبعت الموكب بحسب قناة المحلية.