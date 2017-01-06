نشر موقع “مترو” البريطاني، تفاصيل عن وظيفة الأحلام، والتي يصل راتبها الى 64055 دولار أمريكي.

هذه الوظيفة متوفرة لدى تتطلع الشركة السياحية Royal Caribbean International حيث تبحث توظيف شخص مهمّته توثيق 3 سفريات على البواخر وتوثيقها خلال 3 أسابيع من الصيف.

ومن المهّام المتوجبة على الموظف:

1.نشر 3 صور على انستغرام كلّ يوم لإظهار: المناظر الطبيعيّة والبواخر من الخارج والداخل، تجربة أو منظر فريد جداً، صورة لشخص ما على متن الباخرة لديه قصّة أو حادثة طريفة ليخبر عنها.

2.على الموظف الجديد أنّ يذهب في 3 رحلات بحرية على الأقل وأنّ يعمل على زيادة عدد متابعي صفحة الشركة عبر انستغرام.

وتضيف الشركة أنّ من يريد تقديم طلب لهذه الوظيفة عليه أنّ ينشر أجمل الصور التي التقطها خلال سفره ويذكر الشركة عبر @RoyalCaribbeanUK مع هاشتاغ #ExtraordinaryExplorer.