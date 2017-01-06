هدّدت المشتركة الجزائرية في برنامج “آراب أيدول” كاميليا ورد، برفع دعوى قضائية، تتّهم فيها الفنانة الإماراتية “أحلام” بأنّها قامت بتزوير نتائج التصويت حتى تخرجها من البرنامج.

ونشرت “كاميليا”، عدّة مقاطع على حسابها بتطبيق “سناب شات” تقول فيه إنّ أحلام زوّرت النتائج، وأنّها تشتري البرنامج بأموالها.

وقالت: “إذا أنت اشتريت برنامج وتحاولي تعملي الناس عبيد عندك، أنا ما برضى الذل، وما برضى كون عبدة عند حدا”، وأضافت أنّها كانت تعتبر أحلام فنّانتها المفضلة، ولكن غيرّت نظرتها إليها بعد ما حدث “.

وكانت “كاميليا” وصفت في وقت سابق “أحلام” بأنها “ملكة البقر” في إطار هجومها على الفنانة الإماراتية.

واعتبرت كاميليا أن أحلام كانت تقصد إذلالها، خاصة أنها فضلت عليها في النهاية المشترك مهنّد عبد الحسين، وهو ما تسبب في خروجها نهائيا من البرنامج.

وكتبت كاميليا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني ظلمك ليا ودعوتي رح تاخد منك اغلي شئ تملكيه متل ماحاولتي تاخدي مني اكتر شئ بحبو كاميليا ورد”.

وتابعت: “شكرا احبابي علي كلامكم ومحبتكم صحيح اني خرجت من المنافسة بلعبة غير شريفة من أحلام لكن ربحت محبتكم”.

واضافت: “شكراً لظلمك يا ملكة.. شكراً لكم أحبابي على التصويت، وبعتذر منكم دفعتوا مصاريكم على أمل التأهل بالتصويت، لكن للأسف”.