قال الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، إنه والرئيس المصري السابق، محمد مرسي، أكثر من تعرض لحملات التشويه.

وقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك إنه لا يملك إلا أن يضحك عندما يتذكر “الأكاذيب والإشاعات”، التي اختلقها إعلاميون وصدقها “أغبياء”، بحسب وصفه.

وسرد ثالث رئيس للجمهورية التونسية، وأول رئيس يسلم السلطة ديموقراطيا، عددا من الإشاعات التي نشرت وقت كان على رأس السلطة وأبرزها:

1-تسليم البغدادي المحمودي.

2- عقد مؤتمر أصدقاء سوريا للتحريض على التقاتل، وبعث آلاف من الإرهابيين إلى البلد المنكوب لسفك دماء السوريين.

3- العفو عن الإرهابيين واستقبالهم في القصر.

4-العمالة للنهضة.

5-العمالة لقطر.

6- إطلاق سراح مجرمي الحق العام في المناسبات الوطنية والأعياد ليقتلوا الأبرياء.

7-صرف المليارات في أكل أفخر أنواع الأسماك .

8-امتلاك 36 مليون دولار في بنما.

9-جنسيتي الفرنسية .

10-أمي المغربية.

11-والدي الصبايحي الخائن العميل عند الاستعمار.

12- دخولي مستشفى الأمراض العقلية في فرنسا وتونس.

13- ولعي بالحمص وإدماني على الخمر.

14- الإلحاد.

15-قبض 50 ألف دولار شهريا من الجزيرة.

16-طرد مضيّف في الطائرة الرئاسية؛ لأنه لم يأتني بالويسكي.

17- سرقة كتابي ” المدخل للطبّ” من مؤلف سوري .

18- طلاق زوجتي الفرنسية عشية انتخابات 2011 والزواج بالدكتورة سهام بادي للتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية.

19-وصولي لرئاسة الجمهورية بسبعة آلاف صوت فقط ( في نظام شبه برلماني كالذي اعتمدناه بعد الثورة، ينتخب الرئيس من أعضاء المجلس التأسيسي وقد انتخبت ب153 صوتا على 217) .

20- السفير الفرنسي في إسرائيل هو الذي حررني من قبضة الإسرائيليين عند اختطافي في عرض البحر على متن السفينة إلى غزة، وذلك نظرا لجنسيتي الفرنسية، بل وبتّ في بيته قبل ترحيلي إلى باريس.

21-استعمال موارد الدولة في الحملة الانتخابية الرئاسية.

22-الدعوة لحرق تونس.