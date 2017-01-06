قالت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، اليوم الجمعة، إنها ستعلن خلال أيام عن مراجعات وتقييمات لتجربتها خلال السنوات الست الماضية من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تصارح فيه الشعب بأخطائها، داعية كل الفصائل المؤمنة بهذه الثورة إلى أن تحذو حذوها.

وعبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أعربت الجماعة عن أملها في تشكل خطوتها المرتقبة بداية لتصحيح المسار، والاجتماع على «إعلان وطني حقيقي وصادق وواضح» يحقق أهداف الثورة، مؤكدة على أنه لا نجاح للثورة بفصيل أو بمجموعة واحدة.

وقال البيان: «عامٌ سادسٌ جديد يمر على ثورة يناير، مختلف هذه المرة، لحظة دقيقة يمر بها الوطن، تكشفت فيها جميع الحقائق، ولم يعد هناك مجال للمواربة، الوطن في خطر، والرفقاء مختلفون، والخونة يحكمون».

وأضاف: «حانت اللحظة أن تكون (يناير البداية)؛ ولهذا فنحن في المكتب العام للإخوان المسلمين نثمن كل دعوات الوحدة، والالتفاف، والتجمع حول أهداف ثورة يناير، ومكتسباتها، ونقبلها من كل من رفع مبادئ يناير شعاراً».

وأكدت الجماعة عبر بيانها أنه «لا نجاح للثورة بفصيل أو بمجموعة واحدة، وأن الأمل في غد أفضل، والإيمان بالوطن، هو البداية الحقيقية».

ودعت إلى جعل «يناير البداية»، مضيفة: «ولكي تكون البدايات صحيحة فليكن (يناير بداية) لمثياق حقيقي لا ينتهي بانتهاء الذكرى، لتكن (يناير بداية) لتصحيح مسار، ليكن (يناير بداية) لميلاد إعلان وطني حقيقي وصادق وواضح نجتمع حوله».

وأعلنت أن «المكتب العام للإخوان المسلمين قرر أن يبدأ بنفسه تحقيق هذه الوحدة المأمولة، ليعلن عن جملة تقييمات شاملة، أجراها مكتب الخارج استمرت لعدة شهور، تناولت أداء جماعة الإخوان المسلمين خلال السنوات الست الماضية، وسيقدمها خلال أيام بكل شفافية للجميع، وندعو الجميع أن يحذو حذونا، لنصارح الشعب المصرى الأصيل بما نراه جميعا في أنفسنا من أخطاء و ما قدمناه من إسهامات في مسيرة الثورة».

وقالت: «ليكن هذا الإعلان بمثابة أرضية تعاون مشتركة نتفق فيها على المبادئ الجامعة، التى لا يختلف عليها أبناء الوطن، ولنضع سويا ميثاق شرف الثورة المصرية».

وأضافت: «ليكن هذا بداية حقيقية لموجة ممتدة، من أجل الوطن، وليكن فاتحة عهد جديد، نكتب به سوياً فصل النجاح لهذه الثورة المباركة، فتحية للشهداء الأبرار، وللأحرار الشرفاء خلف الأسوار، وللثوار الصامدين في الميادين».