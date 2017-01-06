طالب أحمد كريمة، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببناء معبد لليهود في مصر بجوار الكنيسة والمسجد الذيْن أعلن أنهما سيُفتتحان في مثل هذا الوقت من العام المقبل، في العاصمة الإدارية الجديدة.

واعتبر “كريمة” في تصريحاتٍ متلفزة، أنّ مبادرة السيسي لبناء كنيسة ومسجد في العاصمة الجديدة هي مبادرة جيدة وتؤدي لمزيد من الترابط للمجتمع المصري.

وكان السيسي، قد وعد بإنشاء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه أول المساهمين في هذا المشروع، خلال كلمته في الكاتدرائية.