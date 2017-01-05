قال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، إن العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز 2929.

وأضاف الهادي المجدوب أن الداخلية تمتلك أسماء هؤلاء الإرهابيين جميعا، مؤكدا أن أرقام الوزارة دقيقة وقد استقتها من مصادر مختلفة، لم يذكرها.

وجاء كلام وزير الداخلية التونسي في جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، خصصت للتباحث حول الوضع الأمني العام في البلاد.

إلى ذلك، كشف الوزير التونسي أن العديد من هؤلاء المسلحين لقوا مصرعهم في ساحات القتال (ليبيا والعراق وسوريا)، مشيرا إلى أن بعضهم مسجون في بعض الدول مثل سوريا.

واعتبر المجدوب أن الحديث عن 5 آلاف و8 آلاف و10 آلاف إرهابي تونسي موجودين في بؤر التوتر أرقام مبالغ فيها وغير حقيقية.

وأضاف أن عدد العائدين بلغ 800 إرهابي، وهم يخضعون للمراقبة الإدارية والأمنية، ومنهم 137 قيد الإقامة الجبرية.

والأسبوع الماضي، نظّم مئات التونسيين وقفة أمام البرلمان، احتجاجا على عودة “إرهابيين” من بؤر التوتر، وتداعيات ذلك على الاستقرار الأمني للبلاد.

وقدّرت تقارير دولية، بأن عدد التونسيين في مختلف ساحات القتال في ليبيا وسوريا والعراق، يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم “داعش”.