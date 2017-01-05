في واقعة تعكس ما يدور في الكواليس، والذي يبدو مناقضا لما هو معلن، ويعبر عن مدى استياء حكام الإمارات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ردَّ مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله على احد المصريين الذي سأله بأن يأخذوا السيسي قائلا: “إحنا بندي ما نخدش”.

وكان أحد المصريين سأل مستشار ابن زايد بأن يأخذوا السيسي قائلا: ” خدوا السيسى و تحيا الإمارات 3 مرات”.

خدوا السيسى و تحيا الإمارات 3 مرات 😅 https://t.co/0xQVyJd3oy — Mahmoud Rashad (@mrashadtw) January 5, 2017

فما كان من عبد الخالق إلا ان يرفض طلبه قائلا: ” احنا بندي ما نخدش”.