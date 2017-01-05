في واقعة تعكس ما يدور في الكواليس، والذي يبدو مناقضا لما هو معلن، ويعبر عن مدى استياء حكام من الرئيس المصري عبد الفتاح ، ردَّ مستشار ولي عهد ، عبد الخالق عبد على احد الذي سأله بأن يأخذوا قائلا: “إحنا بندي ما نخدش”.

 

وكان أحد المصريين سأل مستشار بأن يأخذوا السيسي قائلا: ” خدوا السيسى و تحيا الإمارات 3 مرات”.

 

فما كان من عبد الخالق إلا ان يرفض طلبه قائلا: ” احنا بندي ما نخدش”.