أكد حسن شحاتة، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، أنه لم يعرف لاعبين سبق وأن تناولوا المخدرات من قبل.

وأضاف شحاتة، خلال حواره ببرنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية «راغدة شلهوب» والمذاع على فضائية «الحياة»: إنه ضبط العديد من اللاعبين من قبل، بصحبة سيدات، وهناك لاعبون يدخنون أيضا.

وأشار المعلم: إنه كان يرسل أحد الأشخاص لتصوير اللاعبين مع السيدات، حتى يكون الأمر بالدليل، ثم يقوم بتقديم النصائح للاعبين؛ خوفا على مستقبلهم، وكانوا دائما ما يستجيبون له، وينفذون النصائح.