شنَّ المحلل السياسي الأمريكي والفلسطيني الأصل والمتخصص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، محمد راجح عويص، هجوما شديدا على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مدافعا عن المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف المعتقل منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال “عويص” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اذا كان هذا الرجل العربي الحقيقي ارهابي سجلوني في لائحة الارهاب يا سفلة”.

اذا كان هذا الرجل العربي الحقيقي ارهابي سجلوني في لائحة الارهاب يا سفلة pic.twitter.com/AEs6tSkmID — محمد راجح عويص (@MROWEIS) January 4, 2017

ويقضي المرشد العام السابع للإخوان المسلمين”مهدي عاكف” حكمًا ليس نهائيًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد” على خلفية تهم ينفيها هو وهيئة دفاعه، من بينها “القتل والتحريض على القتل”، وطعن “عاكف” على هذا الحكم، وتم نقضه ويخضع الآن لإعادة المحاكمة.