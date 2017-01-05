شنَّ المحلل السياسي الأمريكي والفلسطيني الأصل والمتخصص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، محمد راجح عويص، هجوما شديدا على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح ، مدافعا عن المرشد السابق لجماعة ، محمد المعتقل منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

 

وقال “عويص” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اذا كان هذا الرجل العربي الحقيقي ارهابي سجلوني في لائحة يا سفلة”.

 

ويقضي المرشد العام السابع للإخوان المسلمين”مهدي عاكف” حكمًا ليس نهائيًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ” على خلفية تهم ينفيها هو وهيئة دفاعه، من بينها “القتل والتحريض على القتل”، وطعن “عاكف” على هذا الحكم، وتم نقضه ويخضع الآن لإعادة .