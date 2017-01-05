أفرجت محكمة الجنايات الأردنية في حادثة نادرة عن رجل قتل لصا اقتحم منزله بعد ساعات فقط من توقيفه فيما تبين ان اللص عاثر الحظ كان قبل يومين قد أطلق النار على مجموعة رسمية تتبع جهاز مكافحة التسول. !

واعتبرت نيابة الجنايات ان المواطن متهم بالقتل القصد وليس العمد وانه أطلق الرصاص على اللص وأرداه دفاعا عن النفس ولإنه فوجئ به داخل منزله يحمل مسدسا .

المواطن كان قد دخل منزله في ضاحية عبدون الراقية غربي عمان العاصمة وفوجئ باللص في منزله وهو يحمل مسدسا فما كان منه إلا ان اطلق النار فورا وقتل اللص المقتحم.

تم إيقاف قاتل اللص لساعات فقط وغادر بقرار قضائي ووجهت هذه الحادثة رسالة قوية للصوص المقتحمين