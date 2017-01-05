تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل جعفر زيد صالح، نجل اللواء زيد صالح المسؤول في الجيش السوري الذي يقوده بشار الأسد, رئيس اللجنة الأمنية في مدينة حلب التي سيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية بدعم من الطيران الروسي.

وسارعت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تأكيد نبأ مقتل نجل صالح في تفجير جبلة اللاذقية حسب ما جرى رصده على صفحة “أخبار جبلة لحظة بلحظة وصفحة “شبكة أخبار الساحل السوري”.

وضرب تفجير منذ ساعات، الخميس، قلب منطقة جبلة اللاذقية التي تعد حصناً أمنياً عسكرياً محكماً لنظام الأسد، فضلاً عن كونها منطقة تعد خزاناً بشرياً له. وفق ما ذكر موقع العربية نت.

وعلى الرغم من انتشار الحواجز العسكرية والأمنية في المدينة، إلا أن التفجير ضربها، معيداً إلى الأذهان التفجيرات السابقة التي ضربت المدينة على الرغم من تحصينها الأمني والاستخباري الشديد.