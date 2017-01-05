توج الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016 بواقع 361 صوتا متفوقا على الغابوني “بيير إيمريك أوباميانغ” والسنغالي “ساديو ماني”.

وكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” الخميس عن جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2016 وذلك في الحفل الذي أقيم بنيجيريا قبل 9 أيام على انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الغابون خلال الفترة من 14 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى الخامس من شباط/ فبراير المقبل.

وفاز نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (بطل دوري أبطال أفريقيا ) بجائزة أفضل نادي في أفريقيا، متفوقا على مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ونال حارس صن داونز دينيس أونيانغو جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء متفوقا على زميله خامات بيليات ورينفورد كالابا لاعب مازيمبي.

وتوج منتخب أوغندا بجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء، متفوقا على السنغال والكونغو الديمقراطية، فيما فاز منتخب نيجيريا للسيدات بجائزة الأفضل في أفريقيا، متفوقا على الكاميرون وجنوب أفريقيا.

وفاز النيجيري أليكس إيووبي لاعب آرسنال الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب شاب في القارة السمراء.

وحصد النيجيري كيليتشي إيهيناتشو جائزة أفضل موهبة صاعدة بالقارة السمراء على حساب إليا مشاك ونابي كيتا.

وفاز بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز بجائزة الأفضل على حساب كل من فلورنت إبينغي مدرب الكونغو الديمقراطية وفلورنس أومابغبيمي مدرب نيجيريا للسيدات.

وتوج الغامبي بكاري جاساما بجائزة أفضل حكم على حساب المصري جهاد جريشة ومالانغ دييدهيو، فيما حصدت النيجيرية أسيسات أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة في القارة السمراء.