شن الاعلامي المصري عزمي مجاهد هجوما على جماعة الإخوان المسلمين, قائلاً ” المجرمين بتوع قطر والمجرمين بتوع تركيا عملين يقولوا انقلاب انقلاب.. طيب إحنا انقلابيين و30 يونيو انقلاب حد ليه شوق في حاجة”. ​

وتابع مجاهد، في حلقة أخيرة من برنامجه “الملف” الذي يذاع على فضائية “العاصمة” مساء أمس الأربعاء، “نعم 30 يونيو انقلاب، عارفين انقلاب على إيه.. انقلاب على تجار الدين والخونة والجواسيس وانقلاب على الإرهاب باسم الدين والشرعية وانقلاب على إهانة الإسلام”.

وأضاف أن كل الشعب المصري “منقلب معنا” على أفكاركم الزائفة ومصر هي الأمن والأمان.